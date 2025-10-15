Orquestra Gru Sinfônica apresenta Cartoon In Concert no Adamastor no domingo





O mês das crianças será celebrado pela Orquestra Gru Sinfônica em um concerto gratuito no próximo domingo (19) no Teatro Adamastor, a partir das 16h. Os músicos levarão ao palco o espetáculo Cartoon In Concert, com repertório especialmente preparado para os pequenos e também para os adultos, que nunca deixaram de se encantar com a fantasia dos clássicos do cinema e da animação.

Sob a direção do maestro Marcelo Mendonça, a orquestra apresenta composições inesquecíveis que marcaram gerações, como os temas dos filmes A Bela e a Fera, Moana, Frozen, Aladdin, Mickey Mouse, Tom & Jerry, entre muitos outros sucessos do universo da animação.

Para Mendonça, este é mais do que um concerto, o evento é uma celebração da alegria e da imaginação, um convite para toda a família vivenciar o poder da música sinfônica de forma lúdica, divertida e inspiradora.

A participação no espetáculo vale carimbo para os alunos do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos.

Agenda de espetáculos

As orquestras de Guarulhos se apresentam mensalmente nos espaços públicos da cidade, assim como os demais grupos musicais formados por professores e alunos do Conservatório Municipal de Artes. A programação pode ser acompanhada através do portal www.guarulhos.sp.gov.br/agenda.

Serviço

Cartoon In Concert – Orquestra GRU Sinfônica

19 de outubro, às 16h

Teatro Adamastor | Av. Monteiro Lobato, 734 – Macedo

Direção artística e regência: Maestro Marcelo Mendonça

Gratuito

Classificação indicativa: Livre