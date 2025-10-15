Guarulhos realiza Campanha Multivacinal neste sábado em todas as UBSs





Neste sábado (18), Guarulhos abre suas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) das 8h às 17h para a Campanha Multivacinal. A iniciativa tem como principal objetivo atualizar a caderneta de vacinação de menores de 15 anos, garantindo a proteção contra diversas doenças preveníveis, como sarampo e poliomielite. Todas as unidades estarão abertas, com exceção da Morros e da Parque Cecap, que estão em reforma.

Pessoas de todas as faixas etárias que desejarem colocar em dia as doses recomendadas pelo calendário nacional de imunização também poderão se vacinar. Basta apresentar a carteirinha de vacinação e um documento original com foto. A mobilização faz parte dos esforços da Prefeitura de Guarulhos para ampliar a cobertura vacinal e reforçar a importância da prevenção na promoção da saúde pública.

No mesmo dia, as UBSs Vila Fátima, Jardim Palmira, Jardim Fortaleza e Normandia também estarão em funcionamento pelo programa Saúde Toda Hora, das 8h às 16h, oferecendo todos os demais serviços da Atenção Primária, como consultas médicas e de enfermagem, coleta de Papanicolau, testagem rápida de infecções sexualmente transmissíveis e acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família.

Vale ressaltar que nesta edição a UBS Fortaleza contará ainda com atendimento odontológico, que, assim como consultas médicas e o exame Papanicolau, deve ser agendado previamente na própria unidade ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Serviço

O endereço de todas as UBSs está disponível no site da Prefeitura: www.guarulhos.sp.gov.br/unidades-basicas-de-saude-ubs.