Grupo Seresta na Roça reúne mais de 130 pessoas em show de música caipira





A música caipira tocada pelo grupo Seresta na Roça tomou conta do auditório da Biblioteca Monteiro Lobato na noite dessa terça-feira (14), em apresentação gratuita que reuniu mais de 130 pessoas. Formado por alunos do curso de viola caipira do Conservatório Municipal de Artes de Guarulhos, a apresentação foi coordenada pelo professor José Helder.

O público se deliciou com as composições do cancioneiro caipira e, da plateia, acompanhou com palmas as composições de Tião Carreiro, Tonico e Tinoco, Cacique e Pagé, Almir Sater, Gedeão da Viola, João Pacífico, entre outros.

Miguel, Bernardo e Matheus, os alunos mais novos da turma com 13, 11 e 14 anos, respectivamente, foram o destaque da apresentação, de acordo com José Helder. O fato é que eles iniciaram os estudos no conservatório este ano e já estão se apresentando. Além dos jovens, fazem parte do grupo os alunos Bianca, Alerte, Cecília, Johnny, Carlos, Lucas, Rick, Vitor e Claudinei.

Agenda

As futuras apresentações do grupo Seresta na Roça, assim como dos demais grupos do Conservatório Municipal de Artes, são sempre publicadas no portal www.guarulhos.sp.gov.br/agenda, onde também é possível conferir os demais eventos da Prefeitura de Guarulhos.