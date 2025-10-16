Mais de 100 crianças atípicas participam de piquenique do Dia das Crianças Inclusivo no Zoo de Guarulhos





A Prefeitura de Guarulhos promoveu na tarde desta quarta-feira (15) o Dia das Crianças Inclusivo com um piquenique no Zoológico Municipal, que contou com a participação de 115 crianças com deficiência, além de suas famílias. A iniciativa da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão buscou promover um encontro descontraído, de muita alegria e diversão para as crianças atípicas.

Para a subsecretária Mayara Maia, o piquenique inclusivo foi um momento de alegria, convivência e troca, no qual foi possível ver crianças e famílias vivendo a inclusão na prática, em um espaço acessível e cheio de afeto, mostrando que a verdadeira integração acontece quando todos podem participar, aprender e se divertir juntos.

Bolos, sanduiches, salgados, sucos e refrigerantes compuseram o cardápio do evento, cuja programação incluiu brincadeiras no parquinho, contação de história e distribuição de brinquedos para a criançada.

O pedagogo Matheus Sandre, que é deficiente visual, entreteve a turma com a história interativa “Brincar de quê?” usando como recurso uma maleta com brinquedos tradicionais, como boneca, peteca, bola, pião, entre outros.

Para o contador de histórias, é através de brincadeiras que se une as crianças, as famílias e as pessoas para se divertirem. Já as histórias possibilitam a transmissão do conhecimento e estimulam a criatividade.

Melissa Aparecida Peñas Franco levou ao evento as filhas Emanuelly, de 10 anos, que é surda, e Giovana, de 8 anos. A mais velha adorou o piquenique por ser uma oportunidade de encontrar e interagir com outras crianças com deficiência auditiva.

O piquenique foi uma oportunidade que Thays Nascimento Sessa, mãe de Kauã, de seis anos, que tem Transtorno do Espectro Autista (TEA), encontrou para levá-lo ao zoo pela primeira vez. O pequeno Kauã gosta muito de correr ao ar livre e curtiu bastante o passeio, em especial o parquinho, diversão compartilhada com o irmão de seis anos.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.