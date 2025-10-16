Maria Cereja Pães & Doces, Munhoz Padaria e Nova Guarulhos Padaria concorrem ao prêmio de Melhor Padaria





Após 18 dias de votação direta do público, a primeira fase da Padocaria-SP 2025 terminou e elegeu as 28 padarias finalistas desta edição. Foram quase 65 mil votos totais e 900 estabelecimentos de São Paulo e de Guarulhos, município que entrou este ano na competição. Passaram para a segunda etapa três estabelecimentos da cidade estreante, que concorrerem entre si para ver quem é o melhor, além de cinco endereços do Centro e das zonas Norte, Sul, Leste e Oeste de São Paulo, que competem pelo primeiro lugar por região e brigam para levar o grande prêmio de Melhor Padaria de São Paulo.

Na segunda fase de votação, entre 10 e 26 de outubro, quem decide os vencedores é o público junto com um júri técnico, que visita de maneira incógnita as finalistas e tem voto com peso de 50% no resultado. Nesta etapa, ainda entram duas categorias: o melhor Pão na Chapa com Nutella, apresentado por Nutella, e melhor Fatiador de Frios, apresentado por Seara. O Melhor Pão na Chapa com Catupiry, apresentada por Catupiry® Original, também convida os paulistanos a votarem em seu preferido.

Confira as padarias finalistas de cada região:

ZONA LESTE

Padaria A Praça

Padaria & Confeitaria Big Pão Express

Panificadora Cepam

Padaria Nova Trivial

Padaria Vera Cruz



ZONA SUL

Academia do Pão

Chez Roberta Petite Boulangerie

Padaria Europão

Padaria Larsol Pães e Doces

Padaria A Praça



CENTRO

Padaria Bella Paulista

Padaria Campos Elíseos

Cascatinha Padaria e Restaurante

Padaria Restaurante e Pizzaria Palma de Ouro

Padaria e Confeitaria Palmeiras



ZONA OESTE

Panificadora Estrela do Butantã

Padaria Merci

Morgane Boulangerie

Padoca Vegan

Villa Grano

ZONA NORTE

Arizona Pães

Estado Luso Pães e Doces

Florestal Padaria e Confeitaria

Padaria Michelli – Lauzane Paulista

Pá D’Ouro Pães e Doces

GUARULHOS

Maria Cereja Pães & Doces

Munhoz Padaria

Nova Guarulhos Padaria

Premiação

Na primeira fase da Padocaria SP 2025, além das melhores padarias por região, foram escolhidos por meio de voto popular o melhor Café, Folhado, Pãozinho, apresentado por Nita; Pão de Fermentação Natural, Pão na Chapa, Pizza de Padaria e Time de Chapeiros. No dia 6 de novembro, serão conhecidas as três primeiras colocadas em cada categoria e a melhor de cada região, e as ganhadoras dos prêmios de Melhor Padaria de São Paulo e Melhor Padaria de Guarulhos.

Nesta edição, o concurso segue com a homenagem às padarias “hors concours”, ou seja, as “tricampeãs” em uma mesma categoria. No caso, a Ceci, campeã três vezes como Melhor Padaria de São Paulo, melhor da região Sul e melhor café; e a Galeria dos Pães, como Melhor Padaria do Centro. A homenagem serve para reconhecer a excelência de cada estabelecimento e, ao mesmo tempo, dar a oportunidade para novas casas.

O Padocaria-SP 2025 tem patrocínio de Seara, Catupiry® Original, Nita, Nutella e FYS. Tem parceria do Sampapão (Sindicato dos Industriais de Panificação e Confeitaria de São Paulo), da rádio Band News FM, Band TV, Food to Save e de IP Embalagens.

Serviço

Padocaria-SP 2025

Votação: 2ª fase, de 10 a 26 de outubro.

Premiação: 6 de novembro, com transmissão pelo instagram @padocariasp

www.padocariasp.com.br