Prefeitura leva projeto de vivência inclusiva sobre PCD a comunidade indígena no Cabuçu





A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão levou nesta quinta-feira (16) o projeto Inclusão sem Barreiras aos indígenas da comunidade Wassu Cocal, localizados na aldeia multiétnica Filhos Desta Terra, no Cabuçu, para esclarecer e orientar sobre práticas inclusivas, combate ao capacitismo, ao bullying e ainda sobre os serviços oferecidos às pessoas com deficiência pela municipalidade.

A iniciativa inédita busca despertar empatia, respeito e consciência sobre a diversidade humana, valorizando tanto o conhecimento tradicional dos povos originários quanto as diferentes formas de existência e participação das pessoas com deficiência na sociedade.

Durante o encontro, a subsecretária Mayara Maia ministrou a palestra “Capacitismo Atitudinal: Reflexões e Práticas para a Inclusão”, na qual foi discutido o enfrentamento às barreiras atitudinais e a importância de promover ambientes mais acessíveis e respeitosos.

Na avaliação da gestora foi uma vivência muito rica, de troca e aprendizado, na qual abordar sobre inclusão dentro de uma comunidade indígena reforça que o respeito às diferenças está presente em todas as culturas. A inclusão acontece quando se une saberes, olhares e experiências para construir uma sociedade verdadeiramente acessível e acolhedora para todos.

A equipe da pasta desenvolveu atividades nas quais os indígenas puderam experimentar situações cotidianas enfrentadas pelas pessoas com deficiência e apresentou os serviços disponibilizados pela pasta como Central de Libras para surdos; orientações para acessibilidade e socialização; aulas de Braille e Soroban (equipamento para cálculo matemático) e mobilidade com uso da bengala, por meio do projeto Práticas Educativas para Inclusão Social (Peis), para deficientes visuais.

Por sua vez, foi uma oportunidade de os membros da subsecretaria conhecerem a cultura e as tradições do povo Wassu Cocal.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.