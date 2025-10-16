Prefeitura realiza castração gratuita de cães e gatos no Campo do Jurema nesta semana

Moradores do Parque Jurema e região estão aproveitando para castrar seus pets gratuitamente ao longo desta semana. O Castra Pet, centro cirúrgico móvel da Prefeitura de Guarulhos, veículo equipado para castrar cães e gatos com até 20 kg, está estacionado no campo de futebol localizado na rua Jacutinga, 432, para receber tutores e seus bichinhos.
Nesta quinta-feira (16) mais de 60 gatinhos foram esterilizados. Os filhotes Tuco e Leo estavam na fila com seu tutor, Justo Mita, costureiro de 42 anos, residente no Parque São Miguel. Segundo ele, o serviço gratuito e perto de casa facilita muito. E a castração evita que os pets tenham crias e também que fiquem querendo sair para a rua.
As cirurgias no local tiveram início na terça-feira (14), quando cães machos e fêmeas foram atendidos. No total, cerca de 300 animais serão atendidos até sexta-feira (17). As inscrições foram realizadas na segunda-feira (13), de forma presencial.
Adote
O abrigo da Prefeitura, no Bonsucesso, tem dezenas de cães e gatos aguardando por novas famílias. Todos os animais são castrados, vacinados e microchipados. Fotos e mais informações estão disponíveis no Portal Proteção Animal https://dpan.guarulhos.sp.gov.br/