GCM de Guarulhos socorre motorista diabético com hipoglicemia em Cumbica





O cuidado com a população é prioridade em Guarulhos. Na noite da última quarta-feira (15), em Cumbica, a GCM (Guarda Civil Municipal) socorreu um motorista diabético que sofria uma crise de hipoglicemia ao volante.

Durante patrulhamento preventivo, agentes da Inspetoria Leste observaram um veículo ziguezagueando na pista e decidiram interceptá-lo antes que pudesse acessar a rodovia Ayrton Senna.

Na averiguação, a equipe constatou que o motorista era diabético e apresentava um quadro de hipoglicemia, condição caracterizada por níveis baixos de glicose, que prejudica o funcionamento do cérebro e do corpo. Entre os principais sintomas, estão suor excessivo, tremores, tontura e, em casos extremos, perda de consciência. Uma dose de bebida açucarada (água com açúcar, suco ou refrigerante), uma porção de balas ou sachês de glicose são eficazes para a elevação rápida da glicemia.

O condutor, de Itaquaquecetuba, foi socorrido pelos agentes de segurança e encaminhado à UPA Cumbica, onde recebeu cuidados médicos. Os familiares também foram acionados.

A GCM de Guarulhos está preparada para acolher e preservar a vida do cidadão.