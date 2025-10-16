Quatro UBSs atendem neste sábado pelo programa Saúde Toda Hora





As Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Vila Fátima, Jardim Palmira, Jardim Fortaleza e Normandia estarão abertas neste sábado (18) com uma programação especial. Além de participarem da Campanha Multivacinal, das 8h às 17h, as quatro unidades funcionarão também pelo programa Saúde Toda Hora, das 8h às 16h, garantindo acesso ampliado aos serviços da Atenção Primária.

Os serviços incluem consultas médicas, coleta de Papanicolau, testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites B e C, aferição de pressão arterial e glicemia (mediante pedido médico), realização de curativos, retirada de medicamentos prescritos e descarte correto de remédios vencidos ou em desuso, além da vacinação.

Estão previstos atendimentos relacionados às condicionalidades do programa Bolsa Família e atividades de educação em saúde, do programa Movimenta Saúde, alinhadas à campanha internacional Outubro Rosa, que reforça a conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e do colo do útero.

A UBS Jardim Fortaleza ainda oferecerá atendimento odontológico, que, assim como as consultas médicas e o exame Papanicolau disponíveis nas quatro unidades, deve ser agendado previamente na própria UBS ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Serviço

UBS Vila Fátima: rua Esmeralda, 25, Vila Fátima

UBS Jardim Palmira: rua Jaime dos Santos Augusto Filho, 125, Jardim Palmira

UBS Jardim Fortaleza: rua Hilário Pires de Freitas, 166, Jardim Fortaleza

UBS Normandia: estrada Água Chata, 979, Jardim Normandia