Prefeitura realiza segundo módulo de curso sobre abelhas sem ferrão





O Centro de Educação Ambiental Virgínia Ranali, no Parque Renato Maia, realizou o segundo módulo do curso Meliponicultura, neste sábado (11). Dividido em quatro módulos, nessa etapa, os meliponicultores Ivan Pimentel e Bruno Fernandes, palestrantes voluntários, abordaram a diferença entre apicultura (criação de abelhas com ferrão) e meliponicultura, que trata das abelhas sem ferrão.

Ambas as culturas, além de serem de extrema importância para o meio ambiente, já que as abelhas realizam a polinização, que é a fecundação das flores crucial para a reprodução da maior parte das plantas, incluindo as comestíveis, o que lhes atribui papel fundamental na segurança alimentar dos seres humanos e dos demais seres vivos do planeta, também podem se tornar fonte de renda por meio da produção e da venda do mel e de seus derivados.

Os próximos módulos do curso de criação de abelhas sem ferrão vão tratar da ecologia e biologia das abelhas nativas e manejo básico, nos dias 8 de novembro e 6 de dezembro, respectivamente, ambos das 10 às 12h.

Para obter informações sobre o curso Meliponicultura e também sobre outras atividades realizadas pela Secretaria do Verde, Clima e Sustentabilidade, basta entrar em contato pelos telefones 2475-9858 ou 2482-1667 ou pelo e-mail [email protected].