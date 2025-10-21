Dia de Beleza e Autocuidado para mães atípicas reúne mais de 50 participantes





Nesta segunda-feira (20) 54 mães de pessoas com deficiência participaram do Outubro Rosa das Mães Atípicas – Dia de Beleza e Autocuidado, na sede da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, no Macedo. O objetivo da ação da pasta foi renovar a autoestima e celebrar o direito ao cuidado de quem tantas vezes cuida de toda família.

De acordo com a subsecretária Mayara Maia, as mães atípicas são exemplos de força e amor incondicional. Este momento de autocuidado é também um ato de reconhecimento, porque quem cuida também precisa ser cuidado. Neste sentido, o Dia de Beleza é sobre autoestima, acolhimento e o direito de cada mulher se sentir bem consigo mesma.

As participantes puderam usufruir de vários serviços de beleza gratuitos como manicure, podologia, cabeleireira, limpeza de pele, maquiagem e design de sobrancelhas, em parceria com a ONG Instituto Mais Guarulhos (escola com cursos profissionalizantes) e profissionais de maquiagem e limpeza de pele voluntárias.

A agente comunitária de saúde Joelma Nivalda dos Santos, de 53 anos, tem três filhos, sendo o Jedson, de 29 anos, atípico. Ela aproveitou para cortar, hidratar e fazer escova no cabelo, e pretendia ainda passar pela esteticista e a design de sobrancelha.

Para Joelma, foi uma oportunidade para ficar mais bonita, se sentir mais jovem, já que a correria do dia a dia e o custo desses serviços a impedem utilizá-los com frequência.

Experimentando pela primeira vez a podologia, Karen Adriane Ramos Balbino, de 32 anos, aprovou o trabalho que julgou relaxante. Mãe de dois filhos (15 e 4 anos), sendo o mais novo diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ela prioriza as terapias do filho (psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicomotricidade e musicoterapia) e diz faltar tempo e custar caro adquirir os serviços de beleza.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.