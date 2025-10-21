GCM de Guarulhos protege mulher e prende homem por descumprimento de medida protetiva





Agentes da Patrulha Maria da Penha da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam na manhã de sábado (18) um homem que descumpriu medida protetiva no Gopoúva.

A vítima, assistida pelo programa de proteção da GCM, acionou a Central 153 após o ex-companheiro aparecer em frente à residência, ameaçando e chutando o portão. A equipe chegou rapidamente ao local e deteve o agressor, que foi encaminhado ao 1º Distrito Policial, no Centro.

A ação reforça o compromisso da GCM em proteger mulheres vítimas de violência e garantir o cumprimento das medidas judiciais previstas na Lei Maria da Penha.