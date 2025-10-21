GCM de Guarulhos resgata 780 animais silvestres em situação de risco





A Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos resgatou neste ano 780 animais silvestres em situação de risco ou mantidos ilegalmente em cativeiro, segundo dados do setor de estatísticas da corporação até a primeira quinzena de outubro.

Aves de diversas espécies e saruês representam cerca de 60% dos casos. Também foram resgatados répteis, como serpentes, lagartos e tartarugas, além de mamíferos como preguiças e capivaras encontrados em áreas urbanas e residências.

As equipes da GCM Ambiental atuam com o apoio de biólogos e veterinários do Zoológico Municipal e do Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres (Cetras-SP). Muitos animais são atendidos com ferimentos, recebem tratamento especializado e, sempre que possível, são devolvidos ao seu habitat natural.