GCM de Guarulhos captura pichador em flagrante e apreende armas brancas

Agentes da Inspetoria Sul da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam no sábado (18) um homem flagrado pichando a estrutura de um ponto de ônibus na rua Antônio Iervolino, na Vila Moreira.

Durante o patrulhamento preventivo pela região, a equipe surpreendeu o criminoso em ação. Com ele, foram apreendidos uma mochila com duas facas, um canivete, um soco inglês e frascos de tinta spray metálica e branca.

O homem foi encaminhado ao 1º Distrito Policial e irá responder por crime ambiental e por portar artefatos letais. A ação demonstra o compromisso da GCM em preservar o patrimônio público e garantir a segurança da população.