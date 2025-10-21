Guarulhos registra quase 8 mil atendimentos e vacinas no sábado





No último sábado (18), a Campanha Multivacinal ampliou o acesso à vacinação em 67 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), enquanto o programa Saúde Toda Hora ofereceu os demais serviços de atenção primária em quatro unidades. Juntas, as iniciativas registraram 7.942 serviços de saúde, incluindo a aplicação de 6.684 doses e 1.258 atendimentos diretos, como consultas, exames e testes rápidos. Além disso, foram avaliadas 8.586 cadernetas de vacinação, garantindo a atualização das vacinas de crianças e adolescentes de até 15 anos.

Entre as vacinas mais aplicadas, destacam-se a influenza (gripe), com 2.345 pessoas imunizadas, a febre amarela com 618 doses, e a dengue, com 593. Todas as unidades participaram da campanha, exceto Morros e Parque Cecap, que estão em reforma. Para ampliar o acesso, a Prefeitura também montou um polo de vacinação no Shopping Bonsucesso.

Já nas UBS Vila Fátima, Jardim Palmira, Jardim Fortaleza e Normandia, que funcionaram simultaneamente pela campanha e pelo programa Saúde Toda Hora, foram realizadas 208 consultas médicas, 26 odontológicas e 171 de enfermagem, além de 149 coletas de Papanicolau e 172 testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e hepatite C. Também foram registradas 44 buscas ativas de sintomáticos respiratórios e 236 atendimentos relacionados ao programa Bolsa Família.

Nas atividades coletivas, 35 pessoas participaram de ações de Saúde Bucal e 81 em outras iniciativas vinculadas à campanha Outubro Rosa, enquanto 120 atendimentos foram realizados na farmácia.

A Prefeitura reforça que no próximo sábado (25) as UBSs Jardim Vila Galvão, Novo Recreio, Seródio e Dona Luiza estarão abertas, garantindo o acesso da população à vacinação e aos demais serviços de atenção primária.

Serviço

UBS Jardim Vila Galvão: rua Martim Afonso, 130, Jardim Vila Galvão

UBS Novo Recreio: rua Santina, 543, Recreio São Jorge

UBS Cidade Seródio: avenida Coqueiral, 111, Cidade Seródio

UBS Dona Luiza: rua José Miguel Ackel, 1.535, Jardim Giovana