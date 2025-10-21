Prefeitura de Guarulhos combate a dengue em 54 regiões da cidade





A Prefeitura de Guarulhos segue com o combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela, com o trabalho contínuo dos agentes de combate às endemias (ACE) do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ). Entre os dias 13 e 17 de outubro, as equipes atuaram em 54 locais com ações de bloqueios com remoção mecânica de criadouros, avaliação de densidade larvária (ADL), inspeções em pontos estratégicos e apuração de denúncias enviadas pela população.

Na segunda-feira (13), as ações de bloqueio se concentraram no Cabuçu. A ADL foi executada na Vila Pedro Moreira, Jardim Vila Galvão, Cidade Tupinambá e Vila Carmela. Já os pontos estratégicos, como ferros-velhos e borracharias, foram vistoriados na Vila Rio de Janeiro, Jardim Paulista, Parque Continental e Haroldo Veloso, enquanto as denúncias da população foram atendidas no Cabuçu, Ponte Alta, Vila Galvão e Jardim Presidente Dutra.

Na terça-feira (14), os agentes realizaram bloqueios na Vila Rio de Janeiro e Jardim Vermelhão. As avaliações de densidade ocorreram na Ponte Grande, Jardim Santa Clara, Dinamarca, Gopoúva, Vila Augusta, Centro, São João, Jardim Leblon, Fortaleza e Vila Itapoan. Pontos estratégicos foram inspecionados no Jardim Presidente Dutra, Cumbica, Vila Fátima, Água Chata, Aracília, Piratininga e Vila Izildinha. Também foram apuradas denúncias no Jardim Lenize, Jardim Quarto Centenário, Jardim Angélica, Vila Augusta e Picanço.

Na quarta-feira (15), o bloqueio foi executado na Vila Itapoan. ADL contemplou os bairros Cabuçu, Vila Sítio dos Morros, Vila Galvão, Cocaia, Ponte Alta, Dinamarca e Centro. Pontos estratégicos foram fiscalizados no Parque Primavera, Recreio São Jorge, Paraíso e Jardim Maria Dirce, e as denúncias encaminhadas foram checadas no Bom Clima e Morros.

Na quinta-feira (16), as equipes atuaram com bloqueios na Cidade Industrial Satélite, Vila Leonor e Ponte Grande. As avaliações de densidade abrangeram o São João, Parque Continental, Vila Galvão, Jardim Monte Carmelo, Vila Barros, Jardim Fortaleza, Jardim Bela Vista, Vila Izabel, Jardim Cumbica e Bonsucesso. Pontos estratégicos foram analisados na Vila Fátima, Vila Flórida, Bom Clima, Cocaia e Cecap. Denúncias foram atendidas no Cabuçu, Vila Galvão e Vila Augusta.

Encerrando a semana, na sexta-feira (17), os bloqueios ocorreram na Vila Itapoan e Jardim Valéria. A ADL foi desenvolvida no Jardim Rosa de França e Vila Barros, enquanto as visitas a pontos estratégicos abrangeram a Ponte Grande e o Jardim Presidente Dutra. As denúncias foram averiguadas no Jardim Leda e Centro.

Essas ações ajudam a identificar áreas com maior risco de transmissão e a direcionar intervenções mais eficazes. Porém, para potencializar os resultados, a participação da população é fundamental. Medidas simples, como eliminar recipientes que possam acumular água, manter caixas-d’água tampadas, limpar calhas e permitir o acesso dos agentes, fazem toda a diferença na prevenção das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.