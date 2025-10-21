Guarulhos realiza ações educativas e solidárias no Dia Mundial da Alimentação

Guarulhos se uniu ao mundo para celebrar o Dia Mundial da Alimentação, data criada pela FAO/ONU para lembrar que comer bem é um direito humano fundamental, e que garantir esse direito é uma responsabilidade compartilhada entre governos, instituições e cidadãos. Com o tema “De mãos dadas por melhores alimentos e um futuro melhor”, o Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional da Secretaria de Desenvolvimento Social, Proteção e Defesa Civil promoveu na última quinta-feira (16) uma série de ações educativas, solidárias e inspiradoras nos Restaurantes Populares, Banco de Alimentos e CRESAN, em parceria com as universidades Eniac e Anhanguera, o Fundo Social de Solidariedade e o Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (COMSAN).

Mais do que uma comemoração, o evento foi um convite à reflexão sobre a importância de cada escolha alimentar e o papel de todos na construção de um sistema alimentar mais justo, saudável e sustentável. As atividades buscaram conscientizar a população sobre o valor do alimento, estimular práticas que promovem a saúde, reduzir o desperdício e fortalecer a solidariedade. Durante todo o dia, os equipamentos públicos de Segurança Alimentar e Nutricional abriram suas portas para experiências educativas e interativas que uniram conhecimento, sabor e cidadania.

Nos três Restaurantes Populares, Zilda Arns (Macedo), Josué de Castro e Pimentas, os usuários participaram de rodas de conversa sobre o prato saudável, consumo consciente e o impacto dos ultraprocessados na saúde. Além disso, os cardápios do dia foram elaborados especialmente, com aproveitamento integral dos alimentos, valorizando a agricultura local e o preparo acessível, reforçando que alimentar-se bem é possível em todas as circunstâncias.

No Banco de Alimentos de Guarulhos, as Organizações da Sociedade Civil (OSCs) parceiras foram protagonistas de uma atividade interativa e simbólica. Durante a retirada dos alimentos, receberam mensagens sobre o Dia Mundial da Alimentação, participaram de um mural coletivo com o tema “Nosso compromisso com o Direito à Alimentação” e reafirmaram o papel de cada entidade como elo fundamental na promoção da segurança alimentar e no combate ao desperdício.

No Centro de Referência em Segurança Alimentar e Nutricional (CRESAN), foi realizada uma Cozinha Show voltada a 10 OSCs convidadas, que puderam aprender receitas nutritivas, econômicas e sustentáveis, com aproveitamento integral dos alimentos. Mais do que uma oficina, o momento foi um espaço de troca de saberes, valorização da culinária e formação de multiplicadores, representantes que levarão as informações aprendidas para centenas de famílias atendidas nos territórios.

As ações realizadas no Dia Mundial da Alimentação mostraram a importância dos equipamentos públicos de Segurança Alimentar e Nutricional para garantir o Direito Humano à Alimentação Adequada. Mais do que oferecer refeições e distribuir alimentos, esses espaços educam, acolhem e formam redes de solidariedade, mostrando que alimentar-se bem é um ato de dignidade e cidadania.

A Prefeitura de Guarulhos reafirma, com essa celebração, o compromisso de fortalecer políticas públicas que combatem a fome, promovem saúde e sustentabilidade, e valorizam a participação social. Quando poder público, universidades e sociedade civil caminham juntos, o resultado é transformador: menos desperdício, mais consciência e mais oportunidades para um futuro com melhores alimentos e mais humanidade.