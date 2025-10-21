Guarulhos conquista título do Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados Série B





A equipe Igafel-Guarulhos-Mamonas Futebol para Amputados conquistou o título do Campeonato Brasileiro de Futebol para Amputados – Série B, realizado na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).

Em uma final eletrizante, a equipe empatou no tempo regulamentar por 1 a 1 e venceu nos pênaltis por 4 a 2 a equipe AADFEPA, representante do estado do Pará. Esse é um título inédito na história do clube, que agora também garante vaga na elite nacional – o Campeonato Brasileiro Série A 2026.

Entre os grandes destaques da conquista, o goleiro Marcos Maniuc (Bracinho) brilhou e foi eleito o melhor goleiro do campeonato. Já Ademir Cruz, campeão mundial e eleito melhor jogador do mundo, mostrou novamente toda sua liderança e qualidade técnica, sendo peça fundamental na condução do time rumo ao título.

O secretário de Esportes e Lazer, Ticiano Neves, comemorou a conquista. “É um orgulho ver o nome de Guarulhos tendo uma brilhante atuação como essa. Estamos felizes em poder contribuir com o crescimento dessa modalidade e fazer parte dessa conquista”.

A equipe representa a cidade de Guarulhos e reforça o poder transformador do esporte, que une, inspira e derruba barreiras. A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Futebol para Amputados (CBFA), com apoio da Secretaria de Esportes de Sete Lagoas e do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos (CBCP).

Vale ressaltar que o torneio reuniu 10 equipes de todas as regiões do Brasil.