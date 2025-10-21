Mutirão +Estágios oferece mais de 1.500 vagas para jovens nesta quarta-feira





Mais de 1.500 vagas de estágio remuneradas para jovens entre 16 e 29 anos serão disponibilizadas nesta quarta-feira (22) no mutirão +Estágios que acontecerá no CEU Pimentas, das 10h às 16h. O projeto da Subsecretaria da Juventude é voltado a estudantes do ensino técnico, médio e superior e visa a promover a inserção deles no mercado de trabalho. Interessados em participar devem se inscrever no link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOPQEh-LtKuUYythE7fXg580N62yFxNbH3KLEfRydkQLuuLQ/viewform?usp=header .

Os participantes receberão orientações e os que foram selecionados serão encaminhados para a entrevista final na empresa contratante.

A iniciativa da subsecretaria, integrante as Secretaria de Direitos Humanos, é realizada em parceria com as empresas CIEE, Ellenco Estágios, Inter Estágios, Nube e Super Estágios e Bellotis Estágios, Brilho Próprio e CEG Conecta. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 2408-5604.