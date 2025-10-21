Prefeitura de Guarulhos conclui capacitação de Agentes de Transporte e Trânsito





A Prefeitura de Guarulhos concluiu o Curso de Formação dos Agentes de Transporte e Trânsito, iniciado em 18 de agosto, com carga horária total de 200 horas/aula, conforme previsto na Portaria nº 966/22 do Senatran.

A formação contemplou todo o conteúdo exigido pela legislação, incluindo legislação de trânsito, prática operacional, ética e cidadania, garantindo aos participantes uma preparação completa e alinhada às normas para o exercício da função.

Além da base obrigatória, os agentes participaram de cursos extracurriculares que ampliaram sua capacitação técnica e prática, como Mecânica Básica, ministrado pela Escola do Mecânico; Tacógrafo, oferecido pela VDO; e Primeiros Socorros, conduzido pelo SAMU. Este último encerrou o ciclo formativo no dia 16 de outubro, das 9h às 13h, com foco em preparar os profissionais para agir com eficiência em situações reais, preservando vidas.

Durante o curso, também foram oferecidos conteúdos complementares relacionados às diversas áreas internas da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob), como os Departamentos de Transportes e Operacional de Mobilidade, além de temas de recursos humanos e gestão financeira.

Ao todo, 24 agentes concluíram com êxito a formação e estão agora aptos a atuar nas unidades operacionais, fortalecendo o trabalho de fiscalização e segurança no trânsito de Guarulhos.