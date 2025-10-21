Festa das Crianças reúne mais de 12 mil pessoas nos espaços educacionais de Guarulhos





Realizado pela Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Educação, a Festa das Crianças reuniu mais 12 mil pessoas nos espaços educacionais de Guarulhos, durante os últimos três finais de semana.

No sábado e domingo, dias 18 e 19, a festa chegou aos CEUs Continental, Bambi, Presidente Dutra, Paraíso-Alvorada, Vila São Rafael, Pimentas e Bonsucesso, trazendo uma programação especial e gratuita com muita diversão para a garotada.

Além de uma série de atividades lúdicas e recreativas que garantiram a animação do público, crianças entre 4 e 12 anos participaram de oficinas e de gincanas e apresentações artísticas e teatrais.