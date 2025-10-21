Adamastor recebe palestra sobre o desafio lixo zero para universitários





Nesta quinta-feira (23), a partir das 20h, o Centro Educacional Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo) recebe a palestra Pensar Global, Agir Local: O Desafio Lixo Zero para Universitários.

Na ocasião, a palestrante Giorge Santos apresenta como os princípios da Carta da Terra e os conceitos Lixo Zero – enraizados em valores, práticas e responsabilidades compartilhadas – podem transformar não somente territórios, mas também carreiras. O encontro é um convite para universitários pensarem globalmente e agirem localmente, enxergando a sustentabilidade como proposito e diferencial em qualquer profissão.

O evento tem participação livre e é parte da agenda da Semana Lixo Zero, que segue com diversas atividades relacionadas à sustentabilidade e à preservação do meio ambiente até domingo (26).

A abertura desta edição foi realizada em duas etapas. A primeira no Zoológico de Guarulhos com teatro de fantoches sobre destinação correta dos resíduos e educação para o consumo sustentável na segunda-feira (20), e também com evento formal na Fig – Unimesp, na Vila Rosália.

A programação completa da Semana Lixo Zero está disponível no link https://www.semanalixozero.eco.br/guarulhos/event/559