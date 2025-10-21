Tradição, fé e sabor: Santuário São Judas Tadeu espera mais de 15 mil para festa do padroeiro





De 25 a 28 de outubro, o Santuário São Judas Tadeu realiza uma das festas religiosas mais tradicionais da região: a Festa do Padroeiro São Judas Tadeu, que há mais de 50 anos une fé, devoção, cultura popular e gastronomia típica em um ambiente familiar.

Com expectativa de receber mais de 15 mil pessoas ao longo dos quatro dias, a celebração promete emocionar e envolver a comunidade com santas missas, novena, programação especial e uma grande festa de rua — que contará com mais de 20 barracas e cerca de 60 opções de comidas típicas, todas preparadas com carinho por 600 voluntários da comunidade.

Novena e celebrações religiosas

A programação religiosa começa em 19 de outubro, com a tradicional novena em honra a São Judas Tadeu, sempre às 20h, e segue até o dia 27 de outubro. O ponto alto será em 28 de outubro, data dedicada ao santo das causas impossíveis, com sete missas ao longo do dia — celebradas pelo Reitor Pe. Cleber Leandro, pelo Vigário Paroquial Pe. Willian, pelo bispo diocesano Dom Edmilson Amador Caetano e demais sacerdotes convidados.

“Todo o povo de Deus espera esta grandiosa festa todos os anos, sobretudo para apresentar a Deus as suas preces e receber bênçãos pela intercessão de São Judas Tadeu. Também é tempo de agradecer pelos milagres alcançados e de celebrar em comunidade, com alegria, fé e sabor”, destaca o Pe. Cleber Leandro, Reitor e Pároco do Santuário.

Gastronomia e tradição em família

Além da intensa programação religiosa, a festa de rua é um verdadeiro ponto de encontro das famílias de Guarulhos e região. Com receitas tradicionais, doces caseiros, salgados, pratos típicos e um ambiente seguro e acolhedor, o evento valoriza a cultura local e fortalece os laços comunitários.

Mais de 600 voluntários participam diretamente da preparação e organização, reforçando o espírito de união e serviço que marca a história do Santuário.

Programação da Festa do Padroeiro São Judas Tadeu 2025

Local: Santuário São Judas Tadeu – rua da Verdade, 269 – Vila Harmonia

• 25 de outubro (sábado): 11h às 22h | Missa às 17h

• 26 de outubro (domingo): 10h às 21h | Missas às 7h, 9h, 11h e 18h

• 27 de outubro (segunda): 18h às 22h

• 28 de outubro (terça): 8h às 21h | Missas às 6h, 7h, 10h, 12h, 15h, 18h e 20h