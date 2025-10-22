Abertura da Semana do Servidor terá show e palestras na próxima quarta-feira





A cerimônia oficial de abertura da Semana do Servidor 2025 será na próxima quarta-feira (29), às 9h, e contará a participação de autoridades da administração municipal, no Teatro Adamastor. Na sequência haverá a palestra “Trilhar com propósito: os aspectos positivos da jornada de trabalho”, ministrada pelo psicólogo do Serviço Especializado em Segurança e Medicina do Trabalho (Sesmt), Renato Régis Veras Pedrosa, e um show com a banda da GCM Nathalia Cavalcante, com muita música sertaneja, MPB e rock.

Diversas atividades gratuitas como palestras e oficinas voltadas ao bem-estar, valorização e desenvolvimento profissional dos funcionários compõem a programação que ocorrerá em seis locais: Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734, Macedo), Orquidário Municipal (avenida Papa João XXIII, 219, Parque Renato Maia), CEU Continental (rua Alzimar Vargas Batista, 284, Parque Continental II) e Secretarias de Finanças (rua do Rosário, 300, Vila Camargos), da Saúde (ria Íris, 320, Gopoúva) e de Gestão (avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, 1.041, Vila Augusta).

Servidores interessados devem se apressar para fazer a inscrição no link https://portaldoservidor.guarulhos.sp.gov.br/eventos_inscricao.php, pois as vagas são limitadas.

Programação

DIA 29 (quarta-feira)

29/10 – 9h – Abertura oficial com Show da banda da GCM Nathalia Cavalcante e palestra Trilhar com Propósito: Os Aspectos Positivos da Jornada de Trabalho, com o psicólogo, Renato Régis Veras Pedrosa – Local: Teatro Adamastor

29/10 – 8h – Oficina Alinhamento corporal, com Adilson Borba – Local: Secretaria de Gestão

29/10 – 9h – Palestra “Comunicação e Comportamento”, com a mentoria de Bárbara Oliveira – Local: CEU Continental

29/10 – A partir das 14h – Oficina Quick Massage – Local: Secretaria da Saúde

29/10 – 14h – Oficina Aulas de Boxe, com o instrutor Caique Julião – Local: CEU Continental

29/10 – 14h – Palestra “Mulheres protagonistas”, com a terapeuta Erika Oliveira – Local: Secretaria da Saúde (teatro)

29 e 30/10 – 9h – Oficina de Auriculoterapia (terapia derivada da acupuntura que utiliza pontos da orelha), com a enfermeira Priscilla Correa – Local: Secretaria de Gestão

29 e 31/10 – 9h – Oficina de Kokedama (técnica japonesa de jardinagem), com Priscila Oliveira – Local: Orquidário Municipal (Bosque Maia)

DIA 30 (quinta-feira)

30/10 -9h – Palestra “A importância da aparência no local de trabalho”, com a consultora de imagem Sandra Moraes – Local: Secretaria de Finanças

30/10 – 9h – Oficina Como finalizar o seu cabelo, com a especialista em curvatura do cabelo Keila Assis – Local: Adamastor (auditório 3A)

30/10 – 9h, 10h, 11h e 12h – Oficina Automaquiagem e penteado, com Kenia Assis – Local: Adamastor (auditório 3A)

30/10 – 9h – Palestra “Alimentação moderna e a saúde das pessoas”, com a nutricionista Thais Lopes – Local: Adamastor (auditório 8)

30/10 – 14h – Palestra “Gestão do tempo com propósito”, com a mentoria de Denis Henrique – Local: Adamastor (auditório 8)

30/10 – 15h – Oficina Organização de armários, com a personal organizer Bárbara Onodera – Local: Secretaria de Finanças (auditório)

DIA 31 (sexta-feira)

31/10 – 15h – Oficina Organização de armários, com a personal organizer Bárbara Onodera – Local: Adamastor (auditório 2B)

31/10 – 9h – Palestra “Sua imagem comunica – Desvendando o poder da Primeira impressão”, com a consultora de imagem Yzi Carvalho – Local: Adamastor (auditório 8)

31/10 – 14h – Palestra “O barulho dentro da cabeça: como lidar com pensamentos acelerados”, com a psicóloga Marcia Siqueira – Local: Secretaria da Saúde (auditório)

31/10 – 14h – Palestra “Como se manter sem barriga e saudável sem virar atleta após os 30”, o personal Rodrigo Cohen – Local: Secretaria de Finanças (auditório)

31/10 – 14h – Palestra “Soft skills (competências e habilidades)”, com a especialista em finanças Gretty Oliveira – Local: Adamastor (auditório 8)

31/10 – 15h – Oficina Organização de Armários, com a personal organizer Bárbara Onodera – Local: Adamastor (auditório 2B)

31/10 – 19h – Stand Up Circuito do Riso, com Vida Vlat, Jansen Serra, Netto Tomaz, Douglas Zoio e Rodrigo Cárceres – Local: Adamastor (Salão de Artes)