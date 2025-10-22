Alunas do CEU Vila São Rafael participam de atividades do Outubro Rosa





O CEU Vila São Rafael proporcionou na terça-feira (21) uma manhã muito animada, divertida e cheia de informações para cerca de 60 alunas dos cursos da unidade. A ação foi marcada por café coletivo e trocas de informações e experiências.

A iniciativa integra a programação da campanha Outubro Rosa, que tem como principais objetivos compartilhar informações sobre o câncer de mama e, mais recentemente, câncer do colo do útero, promover conscientização sobre as doenças, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e contribuir para a redução da mortalidade.

Os professores Luiz Fernando Medeiros da Silva, Evelyn Mesquita Rizk, André Britto de Araújo e Willie Luiz dos Santos elaboraram um circuito de atividades esportivas, que mais do que motivar a participação de todos também demonstrou a importância da prática de esportes em suas vidas.

Para além das atividades esportivas, o professor Renato Salustiano de Sousa ofereceu pintura coletiva com as digitais das alunas, formando uma árvore como exemplo da união entre elas. Na parte musical, o professor Charles Sousa Pinheiro mostrou como o ritmo faz parte do nosso corpo e o quanto as alunas são capazes de dançar uma coreografia inteira.

A ação contou ainda com parceria da UBS Vila São Rafael para o compartilhamento de informações sobre o câncer de mama, exames preventivos, a importância das consultas e os atendimentos disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde da cidade.