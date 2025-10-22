Semana do Conhecimento 2025 entra em seu terceiro dia em ritmo intenso no Adamastor





Semana do Conhecimento 2025 entra em seu terceiro dia nesta quarta-feira (22), no Adamastor, totalmente dedicado aos mais jovens cientistas dos dois últimos períodos da Feira de Ciências de Guarulhos (Feceg). À noite, o evento terá apresentações de nível superior da Semana de Ciência e Tecnologia (Semcitec), que se estende até esta quinta-feira (23), dia que também contará com a ExpoCriatividade, dedicada aos pequenos, mesclando diversão e ciência em diversas atividades.

As atividades começaram na segunda-feira (20) com apresentações científicas e atividades educacionais no CME Adamastor, no Macedo. Com a presença do secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Carlos Eduardo da Silva, e do vice-prefeito Thiago Surfista, estudantes, professores e representantes das diversas instituições educacionais de Guarulhos e cidades adjacentes compareceram à solenidade de abertura, onde foram recebidos com apresentação musical e buffet. Após a solenidade foram apresentados os primeiros trabalhos do quadro Semcitec, destinado a pesquisadores do ensino superior, avaliados por banca de mestres e doutores voluntários parceiros da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação, organizadora do evento.

Já na terça-feira (21) teve início a Feira de Ciências e Engenharia de Guarulhos (Feceg), onde os estudantes do Fundamental 2 e ensinos Médio e Técnico exibiram seus projetos em busca da premiação – um passaporte para a participação na Febrace, Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Nos períodos da manhã e da tarde mais de 80 grupos de estudantes se alternaram no Salão de Artes, submetendo suas pesquisas aos professores avaliadores. O período noturno também foi bastante movimentado, quando quatro salas com suas respectivas bancas, avaliaram 29 apresentações de projetos dos estudantes de ensino superior.

Por fim, na sexta-feira (24), às 18h, o Adamastor será o palco da festa de encerramento com as premiações dos melhores trabalhos, após o momento empreendedor, que contará com a apresentação de cases de negócio e exposição de produtos na mostra de economia criativa, a partir das 9h.

A visitação de todos os quadros do evento é gratuita e aberta ao público em todos os dias, inclusive as cerimônias de premiação e de encerramento.