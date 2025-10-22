Reserva Indígena Multiétnica em Guarulhos celebra aniversário com atividades abertas ao público





O 8º aniversário da Reserva Indígena Multiétnica Filhos Desta Terra, localizada no Portal dos Gramados (avenida Benjamin Harris Hunicutt, 4.112), em Guarulhos, será celebrado a partir desta sexta-feira (24) até domingo (26), das 9h às 17h, com uma programação especial voltada à valorização da cultura, da ancestralidade e da relação harmoniosa com a natureza. A entrada é gratuita e aberta à população.

A programação incluirá apresentações culturais com cânticos e danças tradicionais; gastronomia com comidas típicas; trilhas ecológicas e culturais; exposição e comercialização de arte e artesanato indígena (pintura e grafismo); além de roda de conversa e vivências com representantes de povos originários.

A celebração representa um marco de resistência, união e valorização das diversas etnias que compõem a Reserva, reafirmando o compromisso com a preservação cultural e ambiental.

Já a participação da população contribuirá para fortalecer o diálogo entre os povos indígenas e poder público em prol da diversidade e do respeito mútuo.

O evento conta com apoio da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Subsecretaria de Igualdade Racial, integrante da Secretaria de Direitos Humanos.