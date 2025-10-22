Delegacia da PF no Aeroporto de Guarulhos terá capacidade duplicada





O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, participou nesta terça-feira (21) da cerimônia que marcou o início das obras de ampliação e modernização da Delegacia Especial da Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo/Guarulhos (GRU). A iniciativa integra o programa Aeroportos Mais Seguros, desenvolvido pelo Governo Federal em parceria com a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a concessionária GRU Airport.

Com investimento de R$ 22,1 milhões, o projeto prevê a readequação completa do pavimento térreo e a construção de um novo andar superior, com ambientes modernizados para perícia, identificação, cartórios, atendimento de passaportes, salas de audiência e áreas de apoio a operações. A ampliação dobrará a capacidade da unidade e trará mais eficiência às ações de segurança e imigração no maior aeroporto da América Latina.

Durante o evento, o ministro Silvio Costa Filho destacou a importância da obra para o fortalecimento da segurança aeroportuária e o trabalho integrado entre as instituições. “Estamos anunciando investimentos de mais de R$ 22 milhões no prédio da Polícia Federal, o que vai fortalecer a segurança do aeroporto de Guarulhos. Sessenta por cento dos estrangeiros que chegam ao Brasil passam primeiro por aqui, e isso torna o trabalho da Polícia Federal ainda mais estratégico para o país”, afirmou. Segundo o ministro, o investimento é fundamental para aprimorar a fiscalização de fronteiras e reforçar a segurança da aviação civil.

O superintendente da Polícia Federal em São Paulo, Rodrigo Luis Sanfurgo de Carvalho, ressaltou que a ampliação da Delegacia representa um avanço significativo para o trabalho da instituição. “A celebração de hoje representa um marco da importância que o país dá à segurança aeroportuária. A área da Delegacia passará de 1.400 para 2.600 metros quadrados, o que vai melhorar muito as condições de trabalho dos nossos policiais. Apenas nos últimos três anos, realizamos mais de 2.200 prisões aqui em Guarulhos, e com esse investimento teremos ainda mais capacidade de entregar resultados à sociedade brasileira”, afirmou. Ele lembrou que a iniciativa faz parte do programa Aeroportos Mais Seguros, resultado da repactuação conduzida pela Anac em parceria com o Ministério de Portos e Aeroportos e a GRU Airport.

O diretor de Polícia Administrativa da PF, Fabrício Schommer Kerber, reforçou a relevância da integração entre os órgãos. “Essa parceria entre o Ministério de Portos e Aeroportos, a GRU, a Anac e a Polícia Federal é extremamente importante. O aeroporto de Guarulhos é a porta de entrada do Brasil, a maior fronteira da América Latina. Fortalecer as instituições que atuam aqui é essencial para garantir não só a segurança do voo, mas também a segurança do passageiro e da sociedade como um todo”, destacou.

Além da ampliação da Delegacia da Polícia Federal, o aeroporto passa por uma série de outras obras estruturais conduzidas pela concessionária GRU Airport, que somam cerca de R$ 1,4 bilhão em investimentos. Entre as melhorias estão a construção do novo Terminal 3B, a pavimentação da via Hélio Smidt e de pistas de pouso e decolagem, o retrofit dos terminais de passageiros e a instalação de equipamentos modernos de inspeção e controle dentro do programa Aeroportos Mais Seguros.

O Aeroporto Internacional de Guarulhos movimentou, em 2024, mais de 43,6 milhões de passageiros e cerca de 820 voos diários, conectando quase 100 destinos no Brasil e no exterior.