Loja de brinquedos em shopping de Guarulhos é suspeita de lavar dinheiro para o crime organizado

O Ministério Público de São Paulo, a Polícia Civil e a Fazenda estadual realizam hoje uma operação para desarticular um esquema de lavagem de dinheiro do Primeiro Comando da Capital (PCC) em lojas de brinquedos infantis. Segundo informações, os criminosos utilizam as máquinas de pegar bichos de pelúcia instaladas nos shoppings.

Ao todo, são cumpridos seis mandados de busca e apreensão, sendo quatro em lojas localizadas em dois shoppings na capital (Center Norte e Mooca), um no Internacional Shopping e outro em Santo André. Os shoppings não são alvo da operação, apenas as lojas de brinquedo localizadas dentro deles.

A Justiça também determinou o sequestro e bloqueio de bens e valores que somam R$ 4,3 milhões.