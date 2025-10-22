GCM de Guarulhos combate violência contra a mulher e prende dois agressores

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prendeu dois homens por violência doméstica na noite de sábado (18), em ocorrências distintas nas regiões do Cidade Soberana e de Cumbica.

A primeira prisão foi feita por agentes da Inspetoria Norte, após a filha da vítima pedir socorro para a mãe. Os guardas foram até a residência, encontraram a mulher em situação de violência e detiveram o agressor.

Em Cumbica, agentes da Inspetoria Leste prenderam outro homem após a companheira, com ferimentos na face e hematomas pelo corpo, denunciar as agressões. A GCM levou a vítima para atendimento médico e, em seguida, localizou e prendeu o agressor, que responderá por lesão corporal, violência doméstica, injúria e ameaça.