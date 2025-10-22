Romu da GCM de Guarulhos realiza 740% mais prisões e apreende 147% mais drogas em 2025





A Ronda Ostensiva Municipal (Romu) da Guarda Civil de Guarulhos (GCM) celebrou o 18° aniversário em evento na manhã desta quarta-feira (22). A cerimônia ocorreu na base operacional 24 horas da Vila Augusta e contou com a participação do secretário de Segurança Urbana, Gilson Hélio, e de autoridades municipais.

A Romu conta atualmente com 52 agentes, novas viaturas, equipamentos e armas modernas para atuar fortemente no combate ao tráfico de drogas, no acompanhamento de ocorrências de maior gravidade e no monitoramento de áreas com maiores índices de criminalidade.

De janeiro a setembro deste ano, a Romu atendeu 550 ocorrências e realizou quase 10 mil patrulhamentos pela cidade, consolidando índices robustos no combate ao crime e devolvendo a paz aos cidadãos guarulhenses.

Na comparação com o mesmo período de 2024, a Romu prendeu 740% mais criminosos (de 15 para 126) envolvidos em tráfico de drogas, foragidos da Justiça ou por furto ou roubo. Também apreendeu 161 kg de entorpecentes, quantidade 147% superior à do ano passado, e 23 armas de fogo (contra apenas uma em 2024). O patrulhamento preventivo ainda recuperou o dobro de veículos roubados (de três para seis).

O desempenho da Romu traduzido em números extremamente positivos são motivo de orgulho para a GCM de Guarulhos, que seguirá cumprindo seu dever de proteger a população.