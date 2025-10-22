Guarulhos combate o tráfico e apreende mais de 2,8 kg de drogas em diferentes locais





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizou, entre segunda (20) e terça-feira (21), uma série de ações que resultaram na prisão de três traficantes e na apreensão de mais de 2,8 kg de entorpecentes em diferentes bairros da cidade.

No Parque Industrial Cumbica, agentes da Inspetoria Leste prenderam um homem com 500 gramas de drogas em uma área de mata na rua Juvenal de Oliveira. Durante a ação, os GCMs localizaram um barraco usado pelo tráfico, que foi destruído. Com o suspeito foram encontradas 190 porções de cocaína, 107 de maconha, R$ 68 e um celular.

No Jardim Bananal, equipes da Inspetoria Norte prenderam outro traficante com 700 gramas de entorpecentes. O indivíduo foi flagrado na rua do Campo com uma mochila contendo 220 porções de maconha, 181 de cocaína e R$ 374 em espécie.

Já no Jardim Santa Inês, agentes da Ronda Ostensiva (Romu) prenderam um terceiro traficante com 800 gramas de drogas durante patrulhamento preventivo. Com ele foram encontradas 212 porções de maconha e 200 de cocaína.

Por fim, no Parque Residencial Bambi, o Canil da GCM apreendeu cerca de 800 gramas de entorpecentes, 110 porções de maconha e 90 de cocaína, abandonadas em uma mochila.

As ações reforçam o compromisso da Guarda Civil Municipal de Guarulhos no combate ao tráfico de drogas e na proteção da população, com presença ativa e estratégica em todas as regiões da cidade.