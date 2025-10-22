Mais de 300 estudantes participam do mutirão +Estágios no CEU Pimentas





Com idades entre 15 e 29 anos, mais de 300 estudantes participaram do projeto +Estágios que oferece vagas remuneradas nesta quarta-feira (22), no CEU Pimentas. A ação da Subsecretaria da Juventude visa a contribuir para a inserção de estudantes dos ensinos médio, técnico e superior no mercado de trabalho por meio de estágios remunerados em diversas áreas.

O subsecretário Joas Rodrigues de Melo agradeceu às empresas parceiras e à sua equipe, destacando que o estudante tem que acreditar em seu potencial e o projeto +Estágios é a entrada para o mercado de trabalho, para a oportunidade de uma carreira.

A iniciativa conta com a parceria das empresas Estágios, Brilho Próprio, CEG Conecta, CIEE, Ellenco Estágios, Inter Estágios, Nube e Super Estágios e Bellotis Estágios.

A jovem Flávia Mariana da Silva Almeida, de 17 anos, chegou cedo e veio confiante para o mutirão, acreditando que algo positivo iria acontecer para substituir os doces (beijinhos e morangos do amor) que faz e vende pelo Instagram. Com a sorte a seu favor, a estudante do 3º ano do ensino médio foi contratada como estagiária de marketing pela empresa Super Estágios, antes do evento iniciar. Flávia se diz feliz e muito grata pela conquista.

Por sua vez, o diretor da empresa, Alexandre Britto, revelou que um funcionário que estava escalado para atuar durante o projeto demitiu-se ontem, deixando o atendimento da empresa desfalcado. Ao chegar ao local, encontrou Flávia que havia pego a senha número 18 e, ao conversar com ela, notou sua desenvoltura para se expressar, a desinibição, a energia e seu potencial. Então perguntou se gostaria de trabalhar com o atendimento ao público e naquele momento a contratou para começar imediatamente.

Expectativa

Acompanhada do pai, a aluna do 1º ano do ensino médio Sulie Galvão Sena, de 16 anos, faz planos para cursar psicologia no futuro. Participante pela primeira vez do +Estágios, ela espera obter uma colocação na área administrativa e vê isso como uma oportunidade para construir um futuro melhor e ajudar com as despesas de casa.

Aos 17 anos, Daniel da Costa Neres, cursa o 2º ano do ensino médio na E.E. Professor Licínio Carpinelli (Jardim Centenário) e pretende ingressar na faculdade de Tecnologia da Informação quando terminar o colégio. Ele soube do mutirão de estágios remunerados por panfletos distribuídos na escola e participa do projeto porque quer ser financeiramente independente dos pais, contribuir em casa e ter experiência profissional.

A Subsecretaria da Juventude integra a Secretaria de Direitos Humanos.