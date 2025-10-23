Clínica de Psicologia da UNG realiza terapia em grupo com pacientes oncológicos





A Clínica-Escola de Psicologia da Universidade Guarulhos (UNG) promove, a partir deste mês, terapia em grupo com pacientes oncológicos. De acordo com os responsáveis pelo projeto, após as consultas coletivas, os participantes serão encaminhados para terapia individual. As inscrições estarão abertas até 30 de outubro, por meio do Whatsapp da Clínica: (11) 2464-1676.

A iniciativa surgiu a partir de atendimentos em grupo realizados com apoio de alunos do curso de Psicologia da Instituição e profissionais especializados. Camilla Tufano, responsável técnica pela Clínica-Escola da UNG e supervisora do projeto, diz que o objetivo da ação é proporcionar aos pacientes o acolhimento necessário para enfrentar tratamentos médicos mais agressivos.

“É importante que os pacientes com diagnóstico façam psicoterapia para enfrentar o medo da doença, o estresse causado pelas mudanças no dia a dia e para que consigam aceitar e conviver com seu diagnóstico”, afirma. De acordo com Camila, as sessões terão como foco os pacientes que estão passando pelo tratamento de câncer de mama, em alusão ao outubro rosa, mês dedicado ao combate e ao diagnóstico da doença.

As sessões começam a partir do dia 30 de outubro, com encontros semanais, e estão programadas para durar um mês. Será cobrado dos pacientes um valor simbólico e acessível pelas consultas. Os participantes serão recebidos na Clínica-Escola da Universidade Guarulhos, do campus do centro, localizada na rua Dr. Nilo Peçanha, nº 47.