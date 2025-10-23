Hospital Pimentas-Bonsucesso recebe ação emocionante e inspiradora do Outubro Rosa





A campanha Outubro Rosa da Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Saúde, promoveu na rede hospitalar uma série de ações focadas nas servidoras municipais.

Nesta quarta-feira (22), o Hospital Municipal Pimentas-Bonsucesso (HMPB) sediou um momento de grande inspiração, no qual a servidora Alexandrina Souza Santos, diretora financeira do HMPB, compartilhou sua emocionante jornada de luta e vitória contra o câncer de mama.

A roda de conversa foi realizada no anfiteatro do hospital. Com leveza e gratidão, Alexandrina dividiu sua experiência pessoal, desde o diagnóstico, em 2023, até a celebração da cura em maio deste ano, ressaltando a importância da rede de apoio de amigos e colegas do hospital durante todo o tratamento.

A atividade no HMPB também incluiu a distribuição de brindes e uma dinâmica interativa, em que as servidoras deixaram suas marcas com as mãos pintadas em um painel, simbolizando o autoexame e autocuidado. O encontro foi concluído com um delicioso café da tarde.

Encerramento no HMPB e ações no HMU

A programação com o tema “Mês de Conscientização e Prevenção do Câncer de Mama” será encerrada nesta quinta-feira (23), com a realização da última roda de conversa no Anfiteatro do HMPB, às 14h, reforçando o diagnóstico precoce e o autocuidado.

As ações do Outubro Rosa também englobaram o Hospital Municipal de Urgências (HMU), onde foram realizadas palestras com profissionais como o ginecologista Dr. Walter Guinger e a enfermeira Flavia Vilela, além da oferta de exames de ultrassom de mama e transvaginal para as funcionárias.