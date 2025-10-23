Shopping Bonsucesso realiza programação especial em apoio ao Outubro Rosa

Neste sábado, 25 de outubro, o Shopping Bonsucesso promove uma programação especial em apoio ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. Em parceria com o Sebrae e a Smart Fit, o empreendimento oferecerá atividades gratuitas voltadas ao autocuidado, à saúde e ao bem-estar da mulher.

As ações têm início a partir das 10h, com uma série de aulas abertas ao público, ao lado da entrada principal do shopping. As modalidades incluem Smart Fight (30 min), Zumba (30 min) e Fit Dance (45 min). Além disso, haverá sorteios e brindes exclusivos para os participantes.

Durante a tarde, a programação segue com duas palestras gratuitas realizadas em parceria com o Sebrae, na sala 01 da Circuito Cinemas. Às 14h, a tricologista Vera da Silva Bosco, proprietária do salão Pérola Bella – Hair e Beauty, apresenta o tema “Tricologia: Por um fio a nossa história”, destacando os principais cuidados com os cabelos. Logo depois, às 15h, a farmacêutica Solange Sopran, da Essência e Vida – Farmácia de Manipulação, conduz a palestra “O dilema do peso: impacto do ganho de peso na saúde da mulher”, com reflexões sobre bem-estar físico e emocional.

As inscrições para as palestras são gratuitas e podem ser realizadas https://shoppingbonsucesso.com.br/cadastro/palestra-outubro-rosa.

Com essa programação especial, o Shopping Bonsucesso reforça seu compromisso com a promoção da saúde e o incentivo à prática de atividades que contribuem para o bem-estar da comunidade.

Outubro Rosa – Shopping Bonsucesso

Data: sábado, 25 de outubro

Horário: a partir das 10h

Local: Shopping Bonsucesso – ao lado da entrada principal e sala 01 da Circuito Cinemas

Atividades gratuitas

Programação:

Aulas com a Smart Fit (Smart Fight, Zumba e Fit Dance)

Palestras com especialistas em saúde e bem-estar

Inscrições:https://shoppingbonsucesso.com.br/cadastro/palestra-outubro-rosa