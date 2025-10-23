Atividade interativa em EPG da Vila Fátima celebra o Dia Nacional da Alimentação Escolar

Proporcionar o diálogo e incentivar hábitos alimentares saudáveis foram alguns dos objetivos da equipe de gestores e professores da EPG Luiza do Nascimento Otero, na Vila Fátima, para celebrar o Dia Nacional da Alimentação Escolar, comemorado na terça-feira (21). A iniciativa vai ao encontro do projeto anual da escola, “Cuidando do Planeta”, que, por meio da alimentação, aborda temas como cuidados com a saúde, escolha consciente, autonomia e qualidade de vida para todos.

A celebração contou com atividades interativas repletas de ludicidade e diversão. Aos alunos da Educação Infantil, a vice-diretora da unidade, Cristiane Kelly de Santana”, contou a história “O Sanduíche da Dona Maricota” do escritor e ilustrador Avelino Guedes. Enquanto a galinha Maricota preparava um sanduíche, a bicharada toda começou a chegar e a dar palpite para torná-lo ainda mais gostoso. A história instigou os alunos a falarem sobre suas preferências e incrementou o debate sobre o que é ou não um alimento saudável.

Em rodas de conversas nas salas de aula, as professoras apresentaram a pirâmide alimentar e explicaram a distribuição dos alimentos para uma dieta equilibrada. Juntos, educadores e educandos usaram papelão para construir sua própria pirâmide e a preencheram com alimentos feitos com massa de modelar.