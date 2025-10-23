GCM captura dois homens foragidos da Justiça em Guarulhos





Agentes da Inspetoria Leste da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos capturaram nesta quarta (22) e quinta-feira (23) dois homens foragidos da Justiça em diferentes bairros da cidade.

No primeiro caso, a equipe recebeu informações da Central de Segurança Integrada (CSI) sobre a presença de um procurado na região do Pimentas. Após diligências, os agentes localizaram o homem durante uma averiguação na estrada Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira.

No dia seguinte, nova ação da GCM resultou na captura de outro foragido no Jardim Normandia. A equipe foi alertada pelo CSI sobre a suspeita de que o homem estaria dentro de um veículo na rua Pirambu. Na abordagem, foi confirmado o mandado de prisão pendente no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP).

As ações reforçam o compromisso da Guarda Civil Municipal de Guarulhos e na proteção da população, com presença ativa em todas as regiões da cidade.