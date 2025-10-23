Canil da GCM de Guarulhos prende traficante com mais de 360 porções de drogas





Agentes do Canil da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos prenderam, no início da noite de quarta-feira (22), uma mulher por tráfico de drogas na Vila Santa Maria.

Durante patrulhamento preventivo pela avenida Benvindo Tolentino Neto, área monitorada pela GCM para coibir o tráfico e reforçar a segurança dos moradores, a equipe abordou a suspeita e encontrou uma bolsa contendo 214 porções de maconha, 149 de cocaína e R$ 35 em dinheiro.

A GCM de Guarulhos mantém o compromisso no combate ao tráfico de entorpecentes e na proteção da população.