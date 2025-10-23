Cata-Tralha atende Jardim São João e mais 14 bairros no final de semana





Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis, como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos, passarão neste sábado (25) pelas ruas dos bairros Jardim São João, Jardim Lenize, Vila Rica, Jardim Bondança e Jardim Vida Nova. Já no domingo (26) os bairros atendidos serão Vila Progresso, Vila Lanzara, Jardim Maia, Jardim Maria Helena, Parque Renato Maia, Cidade Maia, Jardim Zaira, Vila Zanardi, Jardim Bebedouro e Campos de Gopoúva.

Para utilizar o serviço oferecido pela Prefeitura de Guarulhos, os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. O Cata-Tralha não recolhe entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Sábado – dia 25

Jardim São João

Viela Antônio Parazinho Minas, rua Aramita de Oliveira Neves, viela Barcelona, avenida Bom Jesus, rua Caiçara, rua Duas estradas, viela Extremos, avenida Florianópolis, rua Goianinha, rua Guarabira, viela Jambeiro, rua Januário Cicco, viela Japi, viela Jaçanã, avenida José Ozildo Baltieri, avenida Juarez Távora, rua Lages Pintadas, rua Lagoa de Dentro, avenida Montanhas, viela Natal, viela Paiva, viela Parazinho, viela Pedra Preta, viela Pedro Gomes, viela Pendências, avenida Riachuelo, avenida Sagres, rua São Bento, rua São Bento Trairi, rua São Jomé, rua São João Campestre, rua Taipu, viela Tangará, viela Tibre, viela Touros, viela Urca, viela Velo, estrada do Saboo, rua dos Prados, rua das Gameleiras, rua Pureza, rua Pedro Luiz, rua Dois, estrada João Pannocchia Molina, avenida Mulungu, rua Rubiano Fluente, viela Santo Antonio, rua Servidão Particular de Passagem, rua Ielmo Marinho, rua Boa Vista.

Jardim Lenize

Rua Afonso Bezerra, rua Angicos, viela Antonio Rodrigues, viela Apodi, avenida Aracati, rua Augusto Severo, viela Açu, viela Bahia, rua Boa Vista, rua Colorado, viela Colorado, rua Conquistador, rua Constituição, rua Democracia, rua Dezenove de Maio, rua Estrela de Belém, rua Felipe Guerra, rua Guamaré, estrada Guarulhos-Nazaré, rua Herói, viela Ipanguá, viela Itaú, viela Janduis, rua João Câmara, rua Lagoa D’Anta, rua Lagoa Salgada, rua Lagoa das Pedras, rua Libertador, viela Ligúria, rua Macau, rua Monte Alegre, viela Mossoró, viela Nairobi, rua Nação, rua Nefi Tales, rua Nina, rua Nova Cruz, viela Parau, rua Passagem, viela Pedra Grande, rua Pedro Avelino, viela Piauí, rua Poço Branco, rua Roma, viela Scórpios, rua Senador Elói Souza, rua Severiano Melo, avenida Sorata, rua São Bento do Norte, rua São Raimundo Nonato, avenida Sítio Novo, rua Vinte e Oito de Dezembro, rua Vitoriosos, rua da Consagração, rua da Esperança, rua da Saudade, rua do Monumento.

Vila Rica

Rua Ambrozina Ciscato, rua Artur Florêncio dos Santos, rua Domingos Cantarin, rua Eduardo Abad, rua Etelvina Maria da Conceição, rua Felicidade Batista Cardoso, rua José Antônio Pereira, avenida José Augusto da Silva Rico, rua José Carlos Lourenço, rua José Pereira Filho, rua Keiichi Mori, rua Luiz Mori, viela Seis, rua Sueli Aparecida Perroni.

Jardim Bondança

Rua Amadeu Braga, rua Antônio Del Buoni, rua Argemiro Augusto dos Santos, rua Domingas Fanganiello Pavan, rua Edwirges Maria de Jesus, rua Ivan Edmundo Scarameli, rua João Paschoal Salmeron, rua Maria Luíza Visnardi, rua Mário Covas.

Jardim Vida Nova

Rua Nelson Ramos, rua Dois, rua Hum, rua Mário de Paiva Simões, rua da Igualdade, rua Marlene Maria de Jesus, rua Guilherme Straciotte, rua Gota de Sol, rua Jose Antonio Dalpohorno, rua Vida Nova.

Domingo – dia 26

Vila Progresso

Rua Aracy Ubirajara e Silva, rua Brasilina, rua Celso, rua Centella, rua Conselheiro Antônio Prado, rua Iracema Ubirajara Celeste, rua Jaiminho, rua Jeni Ikeda, rua Joaquim Alves da Costa, rua Josefina, rua Lucila, rua Marret, rua Paulo Sérgio Oliveira de Aquino, rua Silvio Maia , rua Domingos Magno, rua Sold. João Florindo Zanetti, rua Estefano, rua Sold. Hereny da Costa, rua Sold. Gumercindo da Silva, rua Antonio Carlos Gomes, rua Evaristo Rodrigues de Arruda, rua Antonio Gomes, avenida Dr. Timoteo Penteado N° 50 a 1500.

Vila Lanzara

Rua Alexandre de Oliveira Calmon, rua Brás Cubas, rua Evanira Feliz da Nóbrega, rua José Possenti, rua Libânio José Antônio, rua Orlando Rezende, rua Professora Brasília Castanho de Oliveira.

Jardim Maia

Rua Antônio José Romão Filho, rua Antônio Marques Luiz, rua Antônio Vita, rua Benedita Maria Barbosa, rua Cidade de Araras, rua Delezinho de Almeida Franco, rua Egisto Thomaz, rua Elísio da Rocha Passos, rua Franco da Rocha, rua Ivan Marchetti, rua Josephina Mandotti, viela Leon, rua Margarida Maria Barbosa, rua Maria Apparecida Ransani Magalhães, rua Natividade, viela Pen, rua Professora Ernestina Del Buono Trama, rua Segundo-Tenente Gildo Zanim Pistolato, rua São Luís do Maranhão.

Jardim Maria Helena

Rua Antônio Romano, rua Cabo Oswaldo José de Oliveira, rua Cabo Otávio Sinésio Aragão, rua Cabo Vicente José de Almeida, rua Caetano D’Andrea, rua Domingos Antonelli, rua Soldado Adão Wojcik, rua Soldado Deniz Pinto de Matos, rua Soldado Donato Ribeiro, rua Soldado Elias Vitorino de Souza, rua Soldado Elizeu José Hipólito.

Parque Renato Maia

Rua Aby Souza Lima, avenida Barra Corda, viela Capinópolis, rua Carmela Antônia Fanganiello Cecchinato, rua Cruzeiro da Fortaleza, avenida Doutor Carlos de Campos, avenida Doutor Renato de Andrade Maia, rua Guadelino Fanganiello, rua Itaju do Colônia, rua Joaquim da Silva Frade, rua José Baptista do Rego, rua José Martins, rua João Marcello Santoni, rua Maria José Bellegarde Santoni, rua Maria Nardi de Carlos, rua Miguel Ricci, rua Mário de Jesus Rodrigues, rua Orlando Fantazzini, rua Ouro Verde, avenida Papa João XXIII, rua Planaltina, viela Quatro, rua Quatro de Setembro, rua Tapaciquara, rua Domingos Antonelli, rua Soldado Elizeu José Hipólito.

Cidade Maia

Rua Claudina Júlia de Oliveira, rua Elaine, rua Engenheiro Roberto Mange, viela Guarujá, rua Joviânia, rua Máximo Gonçalves, rua Novo Oriente, rua Osasco, rua Sérgio Porto, rua Thomas Biondillo.

Jardim Zaira

Rua Ariston de Azevedo, rua Armando Arruda Pereira, rua Assis Chateaubriand, rua Conde Francisco Matarazzo, rua Darcy Vargas, rua Doutor Miguel Vieira Ferreira, rua Ibirapitanga, rua Jardim Alegre, rua Luiz Turri, avenida Onze de Agosto, rua Paulo Lenk, rua Professor Leopoldo Paperini, rua Professora Anita Guastini Eiras, rua Roberto Simonsen, rua Santa Conceição, rua São Francisco de Assis.

Vila Zanardi

viela Cali, rua Doutor Scavone, viela Fé, rua Maria Lucinda, rua Narcizo Zanardi, rua Plácido da Costa Xavier, rua Rubens Rinaldi, rua Vitorina Esperança.

Jardim Bebedouro

Rua Bebedouro, rua Coronel Querubim Franco, rua Coronel Raul Furquim, rua Durvalina Torres Marques, rua Humberto de Campos, rua Monsenhor Aristides Leite, rua Nossa Senhora Aparecida, rua Santa Terezinha, rua das Adálias, rua Crisântemos, rua Hortênsias, rua das Camélias, rua Margaridas, rua São Paulo, rua Antonio Martins, rua Arujá, rua Lupionópolis, rua São Vicente.

Campos de Gopoúva

Rua Guarulhos, rua Guapira, rua Rafael Borba, rua Echuga, rua Nadir, rua Vereador Paulo Teixeira, avenida Emilio Ribas n° 300 aos 1.300, rua Campinas, rua Tatuí, rua Guaratinguetá, rua Carutapera, rua Cubatão, rua Prof. Candido Lemos Ramos.