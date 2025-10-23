Crianças aprendem brincando em atividades da Semana Lixo Zero no Adamastor

Brincar e aprender é uma mistura deliciosa em qualquer idade, mas especialmente quando se é criança. Com tal finalidade, alunos dos ensinos Infantil e Fundamental de diversas escolas da Prefeitura de Guarulhos (EPGs) participaram nesta quinta-feira (23) da agenda de atividades da Semana Lixo Zero, no Centro Educacional Adamastor, no Macedo.

Durante manhã e tarde, os pequenos se divertiram enquanto assimilavam conceitos de sustentabilidade em um espaço com diversos jogos e brincadeiras para despertar a conscientização ambiental. Um dos preferidos foi a tampinha ao alvo, no qual as crianças participaram de uma gincana com o objetivo de acertar as tampinhas coloridas nos buracos de cores correspondentes.

A trilha sustentável (tabuleiro gigante com desafios sobre boas práticas ambientais e encaminhamento de resíduos), o Ecotwister (separação de resíduos em frações), o jogo Recicla x Não recicla e o Ecopassa Lixo Zero, adaptação do programa Passa ou Repassa em formato de quiz sobre práticas sustentáveis, também fizeram bastante sucesso entre a garotada.

Mas não somente as crianças estavam empolgadas, Nádia Barbosa de Macedo, professora do estágio 2 da EPG Maria Isabel de Assis, também vibrou junto com sua turma. Ela achou a experiência maravilhosa e quer levar esta ideia pra escola, a fim de mostrar para os pais e incluir no programa de reciclagem. Gostou também da separação de tampinhas por cores, que é simples, mas sensacional para desenvolver muitas atividades.

Na fila para participar das atividades, a aluna Tainá Alves Marques, de 6 anos, falou sobre o que tinha aprendido até aquele momento. Ela achou muito legal. Disse que aprendeu que não se pode jogar o lixo no chão e que tem que separar o lixo para jogar no lugar certo.

As atividades lúdicas e educativas da Semana Lixo Zero têm apoio da Prefeitura de Guarulhos e integra também a programação da Semana do Conhecimento 2025 e a mostra ExpoCriatividade.

A Semana Lixo Zero segue até domingo (26) com atividades em diversos endereços. Confira a programação em https://www.semanalixozero.eco.br/guarulhos#events.