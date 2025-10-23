Adamastor recebe palestra sobre o papel da educação ambiental no futuro dos negócios





Nesta sexta-feira (24), a partir das 11h, o Centro Educacional Adamastor (avenida Monteiro Lobato, 734 – Macedo) recebe a palestra “Transformando territórios: o papel da educação ambiental no futuro dos negócios”, com Giorge Alexandre dos Santos, presidente do Instituto Lixo Zero Alto Tietê, embaixador e consultor Lixo Zero, cofundador da Menos é Mais (empresa voltada à educação ambiental), relações públicas com especialização em Marketing e Propaganda e Carteiro da Terra.

Na oportunidade, Santos irá apresentar práticas que mostram que educação ambiental não é custo, mas investimento estratégico, por meio de cases de escolas, de empresas e do poder público, revelando como práticas Lixo Zero fortalecem a economia circular, geram inovação e criam valor compartilhado para organizações e comunidades. A participação é livre e gratuita.

Também nesta sexta, a partir das 14h, a Escola da Prefeitura de Guarulhos Celso Furtado, no Bonsucesso (rua Manoel Reis da Silva, 87) abre as portas para mostrar as práticas que fizeram dela a única escola pública do estado de São Paulo com o Selo Escola Lixo Zero. A chancela foi obtida graças ao tratamento de 100% dos resíduos orgânicos produzidos no local, por meio da compostagem e da biodigestão.

Trata-se de uma oportunidade para vivenciar práticas concretas de gestão de resíduos e de educação ambiental integrada à parte pedagógica, que transformam a rotina escolar em um verdadeiro laboratório de sustentabilidade. São disponibilizadas 30 vagas. Inscrições em http://bit.ly/47kGIwR.

Ambas as atividades integram a agenda da Semana Lixo Zero 2025, que segue até domingo, dia 26, em diferentes locais da cidade. A programação está disponível em https://www.semanalixozero.eco.br/guarulhos.