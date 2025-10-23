ExpoCriatividade leva 650 crianças à Semana do Conhecimento





O quarto dia da Semana do Conhecimento reuniu cerca de 650 crianças de 19 unidades escolares municipais no Centro Educacional Adamastor, no Macedo, onde está sendo realizada a ExpoCriatividade com muitas atrações para esse público.

Conduzidas pelos profissionais da Secretaria de Educação, as crianças foram transportadas com segurança das escolas até o local do evento, onde puderam apreciar a exposição dos trabalhos dos colegas e desfrutar de atividades lúdicas e educativas.

Destaques para o planetário e o FIC – Festival de Invenção e Criatividade, promovido pelo Laboratório de Criatividade da Esap e pela Rede Brasileira de Atividade Criativa – que ofereceu atrações científicas para os pequenos. Houve também informação sobre lixo e materiais recicláveis, em parceria com o Instituto Lixo Zero, brincadeiras relacionadas à economia de água, oferecidas pela Sabesp, e intervenções teatrais do grupo Doutores Pronto Sorriso, além da oficina Scratch, oferecida pelo cartunista Marcos Cárfora.

Fruto da parceria entre as secretarias de Ciência, Tecnologia e Inovação e a de Educação, a ExpoCriatividade tem como finalidade despertar a curiosidade científica de forma divertida, envolvendo educandos e educadores no ecossistema tecnológico guarulhense.