Saúde Toda Hora abre quatro UBSs no sábado e reforça vacinação contra a poliomielite





Neste sábado (25), a Prefeitura de Guarulhos abrirá quatro Unidades Básicas de Saúde (UBSs) pelo programa Saúde Toda Hora. As UBSs Jardim Vila Galvão, Novo Recreio, Cidade Seródio e Dona Luiza funcionarão das 8h às 16h, oferecendo diversos serviços de atenção básica à população, com destaque para a vacinação contra a poliomielite (paralisia infantil).

O Brasil não registra circulação do vírus desde 1990, graças à vacinação. No entanto, desde 2016 a cobertura vacinal nacional está abaixo do ideal para manter a proteção. A meta é vacinar ao menos 95% das crianças. Em Guarulhos, até esta quarta-feira (22), a cobertura chegou a 75,27%, índice que ainda exige reforço na adesão das famílias.

Desde novembro de 2024, o esquema de proteção contra a doença utiliza exclusivamente a vacina inativada contra a poliomielite (VIP). São aplicadas três doses aos 2, 4 e 6 meses de idade e um reforço aos 15 meses. Para se vacinar é necessário apresentar documento com foto, cartão do SUS e carteirinha de vacinação, para avaliação do esquema vacinal.

A mobilização deste sábado acontece logo após o Dia Mundial de Combate à Poliomielite, celebrado nesta sexta-feira (24), reforçando a importância de manter a vacinação em dia. Para ampliar a proteção, as unidades também intensificarão as buscas ativas por crianças que ainda não foram vacinadas.

Outros serviços disponíveis

Além da vacinação contra a poliomielite, as unidades oferecerão consultas médicas e de enfermagem, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, retirada de medicamentos, atualização do cartão de vacinas e regularização das condicionalidades do programa Bolsa Família, entre outros serviços da atenção básica.

Somente as consultas médicas e o exame preventivo do câncer do colo do útero (Papanicolau) exigem agendamento prévio, que pode ser feito diretamente nas UBSs ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek). Todos os demais atendimentos estarão disponíveis sem necessidade de marcação.

Serviço

UBS Jardim Vila Galvão: rua Martim Afonso, 130, Jardim Vila Galvão

UBS Novo Recreio: rua Santina, 543, Recreio São Jorge

UBS Cidade Seródio: avenida Coqueiral, 111, Cidade Seródio

UBS Dona Luiza: rua José Miguel Ackel, 1.535, Jardim Giovana