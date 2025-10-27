GCM atua contra a perturbação do sossego e devolve a paz aos moradores de Guarulhos





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos tem atuado com propriedade e eficiência na ordem e na paz pública. No último fim de semana, entre sexta-feira (24) e a madrugada desta segunda-feira (27), as equipes da GCM atenderam a denúncias de perturbação do sossego público.

A presença dos agentes mediou situações que causavam muito barulho em adegas e eventos domésticos por toda a cidade. Uma delas no Jardim Angélica, exigiu a reunião de várias guarnições para dispersar aproximadamente 300 pessoas que ocupavam a via. O local voltou à normalidade, o que gerou agradecimentos dos moradores da região.