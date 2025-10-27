EPG Cesar Lattes reúne grupo de professoras em abordagem sobre o Outubro Rosa





A EPG Cesar Lattes, no Parque Continental, está celebrando o Outubro Rosa com um foco especial: cuidar do corpo e da mente. Ao longo de todo o mês, a unidade vem desenvolvendo atividades com o grupo de professoras, que são convidadas a refletir sobre autocuidado e a importância da conscientização para prevenção do câncer de mama e do colo do útero.

Além de conscientização, a iniciativa também favorece a compreensão de que a saúde vai além do corpo físico, e o cuidado com a mente e o espírito são igualmente fundamentais para promover uma saúde integrada e manter o bem-estar físico e mental.

Dentre as ações desenvolvidas, o grupo se reuniu durante encontro formativo em hora-atividade para uma ação de conscientização corporal na quadra do CEU Continental, mediada pelo professor de Educação Física, Carlos Alberto de Oliveira Machado, do CME Parque Júlio Fracalanza.

Em outro momento formativo, as participantes também receberam as psicólogas Regiane Guadacholi e Luciana Maria Bizellim, que é educadora na unidade. Durante o encontro, as profissionais falaram sobre níveis de estresse e abordaram a saúde sob a ótica do direito e dever, argumentando em favor do cuidado e do respeito que devemos ter com nossos corpos e mentes.