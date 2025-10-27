Agenda das Casas da Mulher tem oficinas de crochê, ioga, cursos de informática e de empreendedorismo





Entre as atividades previstas nas Casas da Mulher Clara Maria nesta semana (dias 29, 30 e 31) estão oficinas de bolsas de crochê, aula de ioga, cursos de informática e de empreendedorismo para as assistidas já inscritas. Interessadas em participar das oficinas podem se inscrever pelo telefone (11) 2472-1213.

Os objetivos da programação da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, são de promover o acolhimento, estimular autonomia e elevar a autoestima feminina, a inclusão digital e oferecer alternativas para geração de renda, proporcionando conhecimento para o empreendedorismo e o empoderamento feminino.

Atividades

29/10 (quarta-feira)

8h – Curso de Informática (para assistidas já inscritas) – Casa da Mulher Vila Galvão

13h – Curso de Informática (para assistidas já inscritas) – Casa da Mulher Vila Galvão

13h – Curso de Empreendedorismo (para assistidas já inscritas) – Casa da Mulher Pimentas

14h – Oficina de Bolsas de Crochê – Casa da Mulher Recreio São Jorge

14h30 – Aula de ioga – Casa da Mulher Bom Clima

30/10 (quinta-feira)

14h – Oficina de Bolsas de Crochê – Casa da Mulher Pimentas

14h30 – Aula de ioga – Casa da Mulher Vila Galvão

31/10 (sexta-feira)

14h – Oficina de Bolsas de Crochê – Casa da Mulher Bom Clima

Os endereços das Casas da Mulher Clara Maria podem ser consultados no link https://www.guarulhos.sp.gov.br/casa-da-mulher-clara-maria.