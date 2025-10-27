GCM de Guarulhos prende traficante e recolhe mais de 3 kg de drogas





A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos atua com firmeza no combate ao tráfico de drogas. Duas ações culminaram na prisão de um criminoso e na apreensão de mais de 3 quilos de entorpecentes.

Na madrugada de domingo (26), agentes do Canil prenderam em flagrante um traficante com 300 gramas de entorpecentes no Jardim Gracinha. A equipe deparou com o criminoso portando 84 porções de cocaína e 48 de maconha, além de R$ 46,00 em dinheiro e anotações da contabilidade do tráfico.

Na sexta-feira (24), agentes da Inspetoria Leste apreenderam cerca de 2,8 kg de entorpecentes no Jardim Guilhermino. A equipe, durante policiamento preventivo, localizou uma bolsa com 796 porções de cocaína e 655 de maconha.

A GCM de Guarulhos executa ações diárias de combate à criminalidade para devolver a sensação de paz à população.