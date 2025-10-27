Festa de Halloween com atrações gratuitas leva mais de 1.000 pessoas ao CEU Ottawa-Uirapuru





Outubro é o mês das festas de Halloween e, para comemorar a data com muita alegria e diversão, o CEU Ottawa-Uirapuru (avenida Morada Nova, 208, Jardim Ottawa) promoveu, no último sábado (25), um grande evento com público superior a 1.000 pessoas, que participaram de inúmeras atividades oferecidas gratuitamente aos munícipes.

Durante toda a festa, o CEU Ottawa-Uirapuru promoveu brincadeiras temáticas, entrega de brindezinhos e sorteio de guloseimas para a criançada. A festa foi embalada pelo DJ Frodo e o público chegou ao delírio com a apresentação do Caveirão (Robô Led).

Fantasias e maquiagens assustadoras deram o tom da brincadeira. Em sua programação, o CEU ofereceu brinquedos infláveis na quadra, pipoca, algodão doce e suco. Nas salas do complexo, os visitantes encontraram ainda área de convivência com puffs, tatames e exibição de filmes infantis, espaço game e pintura facial.