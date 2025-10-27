GCM de Guarulhos protege os animais e resgata aves silvestres em duas ocorrências

A Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos protege os animais silvestres. Na última sexta-feira (24), agentes da Inspetoria Ambiental resgataram uma ave da espécie carcará no interior de um apartamento na Ponte Grande.

Na ocorrência, a proprietária do imóvel acionou a Central 153 e solicitou apoio para capturar o pássaro, que aparentemente não conseguia voar. Uma equipe da GCM Ambiental compareceu ao local e resgatou o animal em uma caixa de transporte adequada. A ave foi encaminhada ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São Paulo (Cetras-SP), onde passará por cuidados veterinários e, posteriormente, será devolvido à natureza.

No mesmo dia, os guardas civis realizaram a soltura na natureza de seis pássaros silvestres da espécie bem-te-vi. Os animais foram resgatados de cativeiro ilegal pela GCM Ambiental e passaram por cuidados veterinários no Cetras. Após a reabilitação, retornaram ao habitat natural.

No domingo (26), agentes da Inspetoria Ambiental resgataram no bairro Itaim uma coruja-orelhuda com ferimentos nas asas provocados por linha cortante com cerol. O animal silvestre estava em uma residência onde o proprietário acionou a Central 153 e pediu ajuda.

A equipe especializada compareceu ao local e efetuou o resgate com segurança, acondicionando a ave em caixa de transporte adequada. A coruja-orelhuda foi encaminhada Cetras-SP para cuidados médico-veterinários. A GCM ampliou as ações de combate de linhas cortantes, que por lei são proibidas para comercialização, fabricação e utilização em pipas.